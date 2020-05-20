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Кабмын утвердил финплан "Турбоатома": ожидают 500 миллионов прибыли

Среда, 20 мая 2020, 19:20
 

Кабинет министров на заседании 20 мая утвердил финансовый план "Турбоатома" на 2020 год - он предусматривает получение чистой прибыли в размере 522,2 млн грн.

Об этом в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.

На заседании Кабмина заявили, что реализация утвержденного финплана обеспечит в 2020 году уплату компанией 712,5 млн грн в пользу государства, с которых налог на прибыль - 105,3 млн грн.

Чистая выручка от реализации продукции предусматривается на уровне 2,83 млрд грн - это на 7,1 млн грн больше факта в 2019 году.

Отметим что "Турбоатом" - одно из крупнейших в мире предприятий по проектированию и производству паровых турбин для ТЭС, АЭС и ТЭЦ и гидравлических турбин.

Производственные мощности компании позволяют выпускать в год паровых и гидравлических турбин общей расчетной мощностью 8 млн кВт и 2 млн кВт соответственно.

Экономическая правда

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Кабмин Турбоатом

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