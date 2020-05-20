Шульман рассказал, какой общий бизнес имеет с Коломойским

Украинский бизнесмен Вадим Шульман, который в США подал иск против Игоря Коломойского, заявил, что у них остался совместный бизнес - компания PeopleNet (украинский оператор мобильной связи).

Об этом он сказал в интервью для ЭП.

"У нас остался совместный бизнес - компания PeopleNet. Также я с Коломойским в течение какого-то времени совместно покупал произведения искусства - картины. Владение этими картинами Коломойский оформлял через швейцарскую компанию своей сестры Ларисы Черток", - рассказал Шульман.

"После начала наших разногласий Коломойский без моего согласия и уведомления выставил одну из этих картин на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке.

Мне пришлось решать этот вопрос через своих адвокатов и требовать снятия этой картины с продажи. Адвокаты Коломойского предоставили аукционному дому фальшивые документы их владения. На основании этого и по моим требованиям Sotheby's отказался проводить эту продажу", - добавил он.

По словам бизнесмена, Коломойский выставил без его согласия на продажу картину Ernst Ludwig Kirchner: Tanz Zwischen Den Frauen II и пытался продать ее 14 ноября 2016 года на нью-йоркском аукционе импрессионистов и модернистов.

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Экономическая правда