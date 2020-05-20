"Нова пошта" откроет два отделения за границей 

С 20 мая Nova Poshta Moldova, которая входит в группу "Новой почты" открывает в Кишиневе первые два отделения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"6 лет мы работаем на рынке Молдовы и уже зарекомендовали себя перед нашими клиентами как сервис быстрой и удобной курьерской доставки по всей стране. Сейчас же хотим предоставить еще одну возможность – получать и отправлять посылки в любое удобное время, не дожидаясь приезда курьера", - комментирует СЕО Nova Poshta в Молдове Михаил Попович.

В планах компании до конца года расширить сеть отделений в Кишиневе, а при положительном опыте – масштабировать и в другие регионы страны.

Экономическая правда



