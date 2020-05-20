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Гривня ощутимо ослабла к евро и доллару на межбанке

Среда, 20 мая 2020, 17:10
 

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;

Евро - 29,27 - 29,30 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,78 гривни. Евро покупают по 28,74 гривни, продают по 29,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,80 гривни, евро - 28,94 - 29,10 гривни

Напомним:

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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