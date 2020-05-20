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Зерновой терминал Neptune подает в суд на налоговую Одесской области

Среда, 20 мая 2020, 15:56

 

Зерновой терминал Neptune обратился в Одесский окружной админсуд из-за налогового спора с ГНС в Одесской области. Налоговая в результате проверок в феврале объявила компании претензию на 30 миллионов гривень. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Налоговый спор между ГНС в Одесской области и терминалом Neptune, построенным при участии американской корпорации Cargill и поддержке IFC и EBRD не разрешился

Государственная налоговая служба не желает разбираться в ситуации и продолжает деструктивную политику своих коллег из территориального управления, а точнее – практику предвзятого отношения к деятельности крупнейшего инвестиционного проекта в отрасли", - сообщается в заявлении.

Напомним:

Ранее Neptune заявлял о давлении со стороны Государственной налоговой службы в Одесской области. 

Экономическая правда

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Налоговая Cargill

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