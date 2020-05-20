Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

20 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57 - 26,59 гривни;

Евро - 29,08 - 29,10 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,50 - 26,74 гривни. Евро покупают по 28,72 гривни, продают по 29,16 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62- 26,71 гривни, евро - 28,81 - 28,97 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,62 - 26,70 гривни, евро - 28,85 - 28,98 гривни.

Напоминаем:

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.

Экономическая правда