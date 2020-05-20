"Антивирус" от ARX - новый продукт, который покрывает госпитализацию от пневмонии СOVID-19

По данным Минздрава в Украине больше всего COVID - 19 болеют молодые мужчины и женщины от 30 до 45 лет.

Страховая компания ARX предлагает новый продукт "Антивирус" - страхование на случай госпитализации с пневмонией любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) или преждевременного ухода из жизни в результате болезни.

Выплата по риску госпитализации - 10% от страховой суммы. Застраховаться могут люди в возрасте от 1 до 59 лет, которые не болеют диабетом и не имеют злокачественных новообразований.

Страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой ARX будет обязана выплатить страховое возмещение - выбираеся на усмотрение клиента, предлагаются варианты

25 000, 50 000,100 000 и 200 000 гривен. Срок действия договора также можно выбирать: 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Договор начнет действовать на 14 день после момента заключения.

Продукт можно приобрести онлайн на сайте компании, без каких-то личных контактов

Вячеслав Гавриленко, заместитель председателя правления страховой компании ARX и генеральный директор ARX Life говорит следующее:

"Наш новый продукт - оперативная реакция на потребности общества здесь и сейчас. Он актуален как по сути, так и по возможности его приобрести - онлайн, без посещения офисов компании. Мы видим, что на данный момент клиенты готовы покупать практически все полисы онлайн, поэтому мы активно и успешно продвигаем эту возможность. Создание принципиально новых продуктов и каналов продвижения невозможны без инвестиций в инновации - мы это делаем на системной основе, это часть нашей стратегии, которая подтвердила свою актуальность в эти неспокойные времена ".

Напомним, что недавно страховая компания ARX в рамках программы социальной ответственности бизнеса бесплатно передала современные защитные медицинские костюмы и маски на сумму 300 000 гривен Киевской городской больницы № 9.

Во время карантина компания продлжае выполнять все обязаттельства перед клиентами, выплачивая по 4 млн грн ежедневно