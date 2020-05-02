Сытник: НАБУ движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

Источник: Сытник в интервью "24 каналу"

Детали: Отвечая на реплику, что он сам в марте говорил, что дело находится на финальном этапе и вопрос "Почему Коломойскому до сих пор не вручили подозрение?", Сытник пояснил, что НАБУ движется к объявлению определенных подозрений в этом деле.

Прямая речь: "Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он, прежде всего, выражался в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали.

И в дальнейшем мы движемся в том, чтобы начать объявлять определенные подозрения".

Детали: Сытник отметил, что одна из статей, которая расследуется в рамках дела Приватбанка – хищение чужого имущества в особо крупных размерах, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Отвечая на вопрос о заказчиках и организаторах кампании по его увольнению, директор НАБУ назвал имена экс-владельца ВиЭйБи банка Олега Бахматюка и олигарха, бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Прямая речь: "Во-первых, сам господин Бахматюк не скрывает того, что он очень недоволен расследованиями НАБУ. Если коротко, то суть этого дела – хищение государственных средств в сумме 1 миллиард 200 миллионов гривен. Но почему господин Бахматюк выбирает способ определенных заказных акций и прочего, чем возврат этих средств в бюджет.

Другая сторона в том, что как раз это лицо организует митинги и медийную кампанию, и в этом поддерживает другой олигарх – это господин Коломойский.

У нас есть 2 основных производства. Дело "Укрнафты" – там уже установлено, что сумма ущерба более 10 миллиардов гривен, а также уже подготовлены проекты подозрений, которые сейчас на стадии согласования в антикоррупционной прокуратуре.

Дело "Приватбанка", в котором убытки государству составляют более 100 миллиардов гривен.

Это 2 дела, которые действительно побуждают очередного олигарха присоединяться к компании тех людей, которые хотят увольнения директора НАБУ".

Сытник также отметил, что Коломойский "не основной, а один из заказчиков этой кампании" (по его увольнению – ЭП).

Напоминаем:

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.

28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Украинская правда