Коломойский подозревается в отмывании сотен миллионов долларов в США

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Источник: BuzzFeed News

Детали: Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из "Приватбанка" через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером "Приватбанка", заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и что недвижимость в США была куплена из законных средств.

В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах "Приватбанка" на $5,5 млрд, и они назвали это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Почему это важно: Большое жюри решает, достаточно ли доказательств (существует "достаточное основание"), что лицо совершило преступление, чтобы посадить ее на скамью подсудимых. Если большое жюри решает, что доказательств достаточно, лицу будет предъявлено обвинение.

Между Украиной и США существует договоренность об экстрадиции. Если большое жюри признает Коломойского виновным, Зеленский и Баканов должны будут выдать его Соединенным Штатам.

Предыстория: В апреле СМИ сообщали, что Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Украинская правда