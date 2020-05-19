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Нацбанк готовит изменения на рынке небанковского лизинга

Вторник, 19 мая 2020, 16:25
 

Нацбанк обнародовал подходы к будущему регулированию небанковского лизинга в рамках закона о "сплите" - в частности, лизинговые компании должны поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Будут унифицированы требования к лизингодателям, работающим в форме финансовых компаний или в форме юридических лиц с лицензией на финансовый лизинг. Хотя услуги они оказывают одинаковое, пока требования к ним разные.

Национальный банк установит единые требования и для предоставления услуги финансового лизинга будет требовать от лизингодателя получение лицензии на осуществление деятельности финансовой компании", - говорится в сообщении.

При этом, лизингодатели, которые уже сейчас существуют на рынке, будут переоформлены в статус финансовых компаний с соответствующим видом лицензии автоматически.

Как и раньше, кроме предоставления финансовых услуг, лизингодатели смогут заниматься также другой хозяйственной деятельностью, в том числе оперативным лизингом.

"Лизинговые компании должны поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн в случае предоставления только услуг по финансовому лизингу или 5 млн грн, если лизинговая компания планирует предоставлять две или более финансовых услуг", - добавили в НБУ.

Также расширят источники финансирования финансовых компаний.

Лизингодатели смогут, среди других, привлекать средства в аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от физических и юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Кроме этого, повысят требования к прозрачности компаний и составления и раскрытия отчетности.

"Информативная отчетность, составленная по международным стандартам и проверенная независимым внешним аудитом, должна стать основной формой подтверждения финансового состояния компании перед ее контрагентами и кредиторами. Это также будет способствовать упрощению и удешевлению привлечения финансирования лизинговыми компаниями", - заявили в регуляторе.

Экономическая правда

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НБУ лизинг

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