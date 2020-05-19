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Карантин не повлиял на график строительства дорог – глава "Укравтодора"

Вторник, 19 мая 2020, 15:15
 

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, не повлиял на график строительства дорог.

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александр Кубраков, передает Интерфакс-Украина.

"На 99% это (карантин – ред.) нас вообще никак не коснулось. Есть отдельные случаи, когда заграничные компании имели некоторые трудности, чтобы перевезти в Украину свой инженерный состав – это турецкая и белорусская компании. 

У них были некоторые трудности, но это в пределах погрешности и сильно не повлияло ни на что. В итоге они всех людей доставили", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции во вторник.

По словам Кубракова, в настоящее время дорожные работы в стране ведутся более чем на 200 объектах в 23 областях.

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Укравтодор

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