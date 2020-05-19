Рада поддержала в целом законопроект о безопасности ядерной энергетики

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" (№2373).

За соответствующий проект закона, направленный на возобновление и усиление правового статуса и независимого функционирования Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ), на заседании парламента во вторник проголосовали 288 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Как комментировал ранее глава энергетического комитета парламента Андрей Герус, принятие законопроекта среди прочего позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь на программы безопасности дополнительные кредитные средства в размере 200 млн евро.

Как сообщалось, принятый 24 апреля в первом чтении законопроект №2372, предусматривает отмену возникшего после законодательных изменений в 2016 году распространения законов Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" на надзор за соблюдением требований безопасности в сфере использования ядерной энергии и лицензирование деятельности в этой сфере.

По мнению авторов законопроекта, нормы этих законов не учитывают специфику сферы использования ядерной энергии, связанной с повышенной опасностью, а также ограничивают независимость ГИЯРУ.

Возобновление независимости ГИЯРУ является условием ряда международных документов, а также договоренностями между Украиной и Энергетическим сообществом по атомной энергии относительно предоставления займа НАЭК "Энергоатом".