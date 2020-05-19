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НБУ выпустит сувенирную серебряную банкноту по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен

Вторник, 19 мая 2020, 14:18
 

Нацбанк 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Она изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Банкнота оснащена голограммой", - говорится в сообщении.

На первом этапе реализация банкноты состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов сообщат дополнительно.

Розничная цена банкноты - 3995 грн.

"Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка", - добавили в Нацбанке.

Экономическая правда

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