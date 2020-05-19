НБУ выпустит сувенирную серебряную банкноту по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен
Нацбанк 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Она изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Банкнота оснащена голограммой", - говорится в сообщении.
На первом этапе реализация банкноты состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов сообщат дополнительно.
Розничная цена банкноты - 3995 грн.
"Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка", - добавили в Нацбанке.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua