Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

19 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:25 установились на уровне 26,51 - 26,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,51 - 26,53 гривни;

Евро - 29,04 - 29,06 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,45 - 26,68 гривни. Евро покупают по 28,59 гривни, продают по 29,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,56 - 26,61 гривни, евро - 28,58 - 28,78 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,52 - 26,61 гривни, евро - 28,64 - 28,82 гривни.

Напомним:

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 19 мая на уровне 26,57 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Экономическая правда