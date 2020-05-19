В апреле экспорт украинского сахара сократился более чем в 2 раза

В апреле украинские производители экспортировали 9,1 тыс тонн сахара - это более чем в два раза меньше чем в предыдущем месяце - 19,6 тыс тонн.

Об этом сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

"В конце марта мы наблюдали некоторое оживление на Лондонской бирже. В результате, спрос на украинский сахар вырос и производители смогли поставить на внешние рынки около 20 тыс т сахара в те страны, куда мы экспортировали раньше год-два назад: Ливия (7 тыс т), Турция (4,8 тыс т), Палестина (3,7 тыс т).

Уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей, поэтому за апрель мы снова вернулись к привычным объемам за месяц - 9,1 тыс т", - пояснил аналитик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

В апреле география поставок почти не изменилась: Турция - 5,7 тыс т, Ливия - 0,8 тыс т и Молдова и Румыния по 0,6 тыс т.

За восемь месяцев текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 76,4 тыс т сахара - это почти в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2018 - 2019 маркетинговом году украинские производители экспортировали 409,8 тыс т сахара на сумму 144,3 млн долларов.

Экономическая правда