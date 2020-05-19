LOT возобновит внутренние авиаперевозки в Польше с 1 июня
Польская авиакомпания LOT с 1 июня будет постепенно восстанавливать пассажирские авиаперевозки, остановленные в марте в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.
Как сообщил перевозчик, первый этап будет заключаться в восстановлении внутренних авиарейсов и включать направления, направленные на поддержку бизнеса и туристической индустрии.
LOT подчеркнул, что следующие этапы плана восстановления полетов будут зависеть от эпидемической ситуации в Польше и в мире.
С 1 июня будет восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.
"Новая сетка покрывает около 30 рейсов ежедневно, в часы, учитывающие как потребности бизнес-клиентов, так и туристического трафика внутри страны", - подчеркивается в сообщении компании.
Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, в том числе международное, восстановится, вероятно, в июне.
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