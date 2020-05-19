LOT возобновит внутренние авиаперевозки в Польше с 1 июня

Польская авиакомпания LOT с 1 июня будет постепенно восстанавливать пассажирские авиаперевозки, остановленные в марте в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Как сообщил перевозчик, первый этап будет заключаться в восстановлении внутренних авиарейсов и включать направления, направленные на поддержку бизнеса и туристической индустрии.

LOT подчеркнул, что следующие этапы плана восстановления полетов будут зависеть от эпидемической ситуации в Польше и в мире.

С 1 июня будет восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

"Новая сетка покрывает около 30 рейсов ежедневно, в часы, учитывающие как потребности бизнес-клиентов, так и туристического трафика внутри страны", - подчеркивается в сообщении компании.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, в том числе международное, восстановится, вероятно, в июне.

Европейская правда