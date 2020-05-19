День на межбанке: доллар подешевел, НБУ трижды выходил на рынок

На межбанковских торгах 18 мая доллар с утренних 26,59 - 26,62 подешевел до 26,57 - 26,59 гривен до конца сессии.

Как сообщает Finance.ua, фактически Нацбанк трижды выходил на рынок.

По оценкам издания и мнений участников рынка, в общем НБУ купил на межбанке около 45-65 млн долларов.

"В первый раз, с самого утра НБУ выкупал по 26,60 гривен за доллар и очень быстро купил "дежурные" 20 млн долларов. Затем довольно долго простоял с ценником скупки по 26,57 гривен, а закончил сделками по 26,56. Именно покупки регулятора сейчас сдерживают падение валютных котировок в течение дня", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 19 мая на уровне 26,57 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Экономическая правда