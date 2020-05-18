Украинские аграрии уже засеяли 91% площадей от прогноза

В период 07-14.05 аграрии посеяли 827 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. По состоянию на 14 мая полевые работы проведены на 14,1 млн га, что составляет 91% от прогнозируемых 15,5 млн.

Об этом сообщает Минэкономики.

Сообщается, что практически завершен сев всех яровых, кроме сои (1,1 млн га или 80% от прогноза в 1,4 млн га) и гречихи (21 тыс. га или 28% с прогнозируемых 75 тыс. га).

По обновленному прогнозу Минэкономики, по данным из регионов, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га.

В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

Экономическая правда