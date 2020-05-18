Испания рассчитывает открыть границы для туристов в конце июня

Испания стремится вновь открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменен карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мадрид на прошлой неделе удивил своих партнеров по Европейскому Союзу, введя двухнедельный карантин для всех зарубежных путешественников и фактически сохранив границы закрытыми, заявив, что это необходимо для того, чтобы избежать второй волны болезни.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что это ограничение отменят параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

"Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность", - сказал он.

На туризм приходится более 12% экономики Испании.

Банк Испании заявил, что из-за эпидемии службы здравоохранения подверглись серьезному стрессу и нанесли удар по экономике, которая в этом году может сократиться на 12,4%.

Безработица резко возросло в марте и апреле, в результате чего число людей, зависящих от пособия по безработице, достигло рекордных 5,2 миллиона.

Читайте также - "Гостиницы, транспорт и восстановление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса"

Европейская правда