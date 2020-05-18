Ограничения для фур: на въездах в Киев установили 5 систем весового контроля

От 18 мая въезд в Киев крупногабаритного и большегрузного транспорта становится ограниченным. На въездах в столицу запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Да, с сегодняшнего дня мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00 часов. И вечером - с 17:00 до 20:00.

По поводу контролю веса таких авто, то несколько дней назад мы совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте, запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех въездах в столицу", - отметил Кличко.

Уже первые дни работы показали, что в среднем 20% большегрузного транспорта следует через Киев со значительным перегрузкам.

"Поэтому круглосуточная работа таких комплексов - важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят таких перевозчиков не ехать через город. Для нас это важно, потому перегружены фуры разбивают наши дороги.

В том числе, и новые. А летом проблема вдвое актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше страдают от большегрузного транспорта", - подчеркнул Кличко.

Экономическая правда