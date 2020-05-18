Пользователи Zoom жалуются на проблемы с подключением к видеоконференциям

Пользователи платформы видеоконференций Zoom жалуются на проблемы с подключением к видеовстречам.

Об этом сообщает The Verge.

"Пользователи платформы видеоконференций Zoom сообщают о проблемах с хостингом и присоединением к видеовстречам. Пользователи в Великобритании впервые в воскресенье 17 мая начали замечать проблемы с подключением, хотя бесплатные аккаунты функционируют нормально", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что знают о проблемах с хостингом и присоединением к встречам. Сейчас там выясняют причины этой ситуации.

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Напоминаем:

Некоторые из крупнейших мировых компаний не рекомендуют сотрудникам использовать приложение Zoom Video Communications Inc. для видеоконференций из-за опасений по поводу безопасности.