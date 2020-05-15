РФ отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"

Российский МИД назвал актом цензуры решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине.

Источник: сайт Министерства иностранных дел России

Дословно: "В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов.

Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации".

Детали: Также российский МИД назвал решение Зеленского произволом и обвинил Украину в том, что на ее территории "журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы".

Во внешнеполитическом ведомства утверждают, что "киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ".

МИД призвал международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом.

Напомним: Своим указом от 14 мая Зеленский продлил запрет в Украине на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также на "Яндекс", "Яндекс.Украина", "Mail.ru", "Лабораторию Касперского", "Доктор Веб" и др.