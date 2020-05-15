Криклий рассказал, от чего зависит запуск регулярных международных авиаперевозок
Запуск регулярных международных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать украинских граждан и эпидемиологической ситуации в каждой отдельной стране.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Радио Свобода".
"На протяжении этой недели встретились со всеми перевозчиками, в том числе национальными, проводили общения по открытию международного и внутреннего авиасообщения.
Ситуация может отличаться по регионам - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины", - отметил он.
По его словам, европейские страны начали открывать границы с конца мая, а открытие авиаперевозок с украинской стороны будет зеркальным. При этом, точной даты запуска регулярных авиаперевозок в ведомстве еще нет, переговры с международными партнерами ведет глава МИД.
Напомним:
Пассажирское сообщение будет восстанавливаться в три этапа. Пассажиры и персонал транспорта будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
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