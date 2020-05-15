Дело ЮКОСА: РФ обжалует решение суда, по которому должна 57 миллиардов долларов

Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой потребовала отмены решения Апелляционного суда Гааги, обязавшего РФ выплатить 57 млрд долларов (52 млрд евро) по иску бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС.



Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе российского министерства юстиции, передает DW.



Москва сочла, что выводы Апелляционного суда "неправомерны и не обоснованы". Как полагают в Минюсте РФ, суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".



Бывшие акционеры компании, по мнению министерства, получили над ней контроль при помощи доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию.



"Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику", - отмечается далее в заявлении.



Как пояснили в министерстве, сумма предписываемых выплат увеличилась с изначальных 50 до 57 млрд из-за начисления пени.

Напомним:

В феврале 2020 Нидерландский апелляционный суд в Гааге отменил решение суда низшей инстанции об отмене выплаты в размере 50 млрд долларов акционерам ныне не существующего российского нефтяного гиганта ЮКОС.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х осуществили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Ходорковского от политики.

Постановление суда в Нидерландах от 2017 года аналогично решению Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который в 2014 году постановил взыскать с России около 2 миллиардов евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Конституционный суд России разрешил РФ не выполнять решения ЕСПЧ, приняв постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.