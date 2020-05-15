Экономика Германии переживает крупнейшее падение со времен кризиса 2009 года

В первом квартале 2020 года валовой внутренний продукт Германии на фоне эпидемии коронавируса сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это наибольшее падение экономики за трехмесячный период со времен финансового кризиса 2009 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП крупнейшей экономики Европы в январе-марте упал на 2,3% после роста на 0,4% в предыдущий трехмесячный период.

Тем не менее, экономика Германии находится в лучшем состоянии, чем в соседних Франции и Италии, экономика которых в первом квартале уменьшилась на 5,8% и 4,7% соответственно.

В марте в Германии рекордно обвалились промышленное производство и экспорт. Многие немецкие предприятия прекратили работу в середине марта из-за карантинных ограничений. А во многих отраслях немецкой экономики из-за эпидемии компании значительно сокращают штат.

Также предполагается, что Германия в 2020 году получит на 98,6 млрд евро меньше налоговых поступлений, чем ожидалось.

Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%, и после этого рост на 6,25% в 2021 году.

Европейская правда