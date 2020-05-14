Британия планирует снизить пошлины на агропродукцию из США - СМИ

Великобритания планирует снизить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из США, чтобы добиться прогресса по соглашению о свободной торговле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Британское министерство международной торговли рассмотрело "большой пакет уступок" для переговорщиков из Соединенных Штатов, чтобы в ближайшие месяцы сократить стоимость некоторых видов сельскохозяйственного импорта.

Пакет столкнулся с внутренней оппозицией со стороны министра окружающей среды Джорджа Юстиса, который выразил опасения, что такой шаг может повредить британским фермерам.

Озабоченность по поводу снижения пошлин также выражали должностные лица Департамента продовольствия, окружающей среды и сельских дел.

"Мы ясно дали понять, что любая будущая сделка с США должна работать на всю Британию, включая наших фермеров, потребителей и компании", – отметил представитель британского премьера.

"Импорт в Британию будет соответствовать нашим строгим стандартам безопасности пищевых продуктов, без исключений", - добавил он"

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Великобритания начали официальные переговоры по Соглашению о свободной торговле, пообещав быстро завершить работу над документом, который мог бы противостоять масштабному воздействию пандемии коронавируса на торговые потоки и экономику двух союзников.

Европейская правда