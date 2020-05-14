Украина и ЕС договорились ускорить работу над "промышленным безвизом" - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи договорились ускорить совместную работу над "промышленным безвизои" между Украиной и ЕС.

Об этом шла речь во время их видеовстречи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к подписанию "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса", - сообщили в министерстве.

Кулеба и Вархейи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединению Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участие Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения.

Министр проинформировал еврокомиссара о принятии важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности. Еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС.

Как только Международный валютный фонд представит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро незамедлительно.

Собеседники также обменялись мнениями относительно будущего "Восточного партнерства" в контексте подготовки к саммиту.

Кулеба отметил, что Украина в своем видении "Восточного партнерства" в дальнейшем будет исходить из собственных европейских стремлений и европейского выбора и настроенности на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

Европейская правда