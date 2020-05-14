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Зеленский: Нужно открыть непродовольственные рынки

Четверг, 14 мая 2020, 14:42

Президент Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков при условии соблюдения требований безопасности.

Источник: Зеленский на совещании с представителями правительства и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которого цитирует Офис президента

Прямая речь: "Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения".

Украинская правда

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карантин Зеленский

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