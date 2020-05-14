Еврокомиссия представила рекомендации по восстановлению работы транспорта

Еврокомиссия представила пакет рекомендаций по восстановлению туризма и транспортного сообщения после пандемии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ размещен на сайте ЕК.

Документ определяет общую рамку для ослабления ограничений передвижения в пределах ЕС, чтобы обеспечить скоординированный подход стран-членов, с соблюдением общих критериев и принципов.

Ограничения на поездки рекомендуют ослаблять в три этапа, по мере того, как будет улучшаться эпидемическая ситуация.

Безопасность для здоровья граждан объявлена ​​главным приоритетом. Во время постепенного восстановления работы транспорта рекомендуются следующие меры:

- поощрять людей покупать билеты и осуществлять регистрацию на рейс онлайн, чтобы минимизировать скопления людей в аэропортах;

- уменьшить количество пассажиров, перевозимых за один рейс (в автобусах, поездах, на пароходах), чтобы обеспечить дистанцию, если они не являются членами одной семьи;

- масочный режим и другие дополнительные меры безопасности в тех случаях, когда трудно обеспечить дистанцию; средства защиты для персонала транспорта;

- установление защитных барьеров между водителем и салоном автобуса, посадка пассажиров через заднюю дверь;

- обеспечить автоматическое открытие дверей на остановках транспорта, чтобы людям не нужно было прикасаться к ручкам / кнопкам;

- размещение антисептиков в салонах транспорта и на станциях;

- регулярная дезинфекция транспорта и улучшенная вентиляция;

- запретить продажу продуктов питания и других товаров во время поездки, чтобы уменьшить контакты;

- разработать алгоритм реагирования на случай, если пассажиру во время поездки становится плохо или у него проявляются симптомы, характерные для коронавируса.

Напомним, вчера Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокировки.

В них отмечается, в частности, что ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

Европейская правда