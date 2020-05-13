В Минэкономики назвали наиболее реалистичный сценарий по урожаю зерновых

Минэкономики имеет на 2020 год несколько сценариев относительно урожая зерновых, наиболее реалистичный предполагает 65-68 млн тонн сбора.

Об этом на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко, отвечая на вопросы журналистов.

"Конечно, риск потерь есть. Засуха - это действительно негативный фактор. Хорошо, что сейчас пошли дожди, и частично стиуация исправляется. На этот год мы прогнозируем несколько сценариев, наиболее реалистичный - предполагает 65-68 млн тонн сбора урожая.

Это, конечно, ниже, чем в прошлом году. Но все равно это существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность в Украине и сохранить за Украиной статус большой экспортной Украины", - сказал министр.

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Экономическая правда