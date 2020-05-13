Мэр Киева пообещал быстрые разрешения на летние площадки и символическую плату

Киевская власть подготовила проект решения Киевсовета, по которому предлагает установить символическую фиксированную сумму паевого участия в размере 1 гривна для летних и сезонных площадок, чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии.

Источник: Кличко на онлайн-пресс-конференции 13 мая

Прямая речь: "Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь, мы подготовили решение Киевсовета о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия в сумме 1 гривна. Для летних площадок – до конца октября этого года. Для сезонных – до конца декабря".

Детали: Он добавил, что летним и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры будет выдавать новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, за 2 рабочих дня. Так же быстро смогут получить разрешения и новые площадки.

Мэр также напомнил, что город предоставил 50% скидку для малого и среднего бизнеса на оплату за аренду коммунального имущества. А в случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты аренды на период карантина.

Также с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

Кличко добавил, что городская власть возобновила сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, поэтому бизнесмены столицы смогут получить от фонда финансирование на реализацию инвестпроектов.

При этом, по словам мэра, сама столица из-за карантина потеряла уже 1,5 миллиарда гривен, так как практически не получает налогов и сборов, поступающих от малого и среднего бизнеса.

Для справки: Паевое участие – это средства, которые владельцы зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения должны платить за содержание объектов благоустройства.

Размер паевого взноса зависит от места расположения площадки, ее площади, стоимости квадратного метра земли и функционального назначения участка; устанавливают его местные органы.

Украинская правда