Шмыгаль о "Большой стройке": Создадим 154 тысячи рабочих мест
Кабмин продолжает программу "Большая стройка", в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры создадут 154 тысячи рабочих мест.
Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство продолжает программу президента "Большая стройка". Есть четкое понимание, что государственные инвестиции должны стать катализатором для экономического развития. И таких инвестиций мы заложили только в дорожное хозяйство более 100 млрд грн. Программа "Большая стройка" станет частью нашего плана по созданию 500 тысяч рабочих мест.
Непосредственно в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры мы создадим 154 тысячи рабочих мест. В самой этой сфере плюс сопутствующие отрасли и бизнес", - сказал Шмыгаль.
Экономическая правда
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