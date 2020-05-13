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Шмыгаль о "Большой стройке": Создадим 154 тысячи рабочих мест

Среда, 13 мая 2020, 11:50
 

Кабмин продолжает программу "Большая стройка", в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры создадут 154 тысячи рабочих мест.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает программу президента "Большая стройка". Есть четкое понимание, что государственные инвестиции должны стать катализатором для экономического развития. И таких инвестиций мы заложили только в дорожное хозяйство более 100 млрд грн. Программа "Большая стройка" станет частью нашего плана по созданию 500 тысяч рабочих мест.

Непосредственно в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры мы создадим 154 тысячи рабочих мест. В самой этой сфере плюс сопутствующие отрасли и бизнес", - сказал Шмыгаль.

Экономическая правда

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Шмыгаль дороги работа

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