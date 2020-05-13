В Британии зафиксировано самое глубокое с 2008 года падение экономики

Британии в первом квартале 2020 года зафиксировали самое глубокое падение экономики со времени финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом свидетельствуют данные Офиса национальной статистики.

В первом квартале 2020 года зафиксировали падение экономического роста на 2%, после нулевого роста в последнем квартале 2019 года.

Это наиболее стремительное падение показателей за квартал со времен финансового кризиса 2008 года.

Главной причиной является прекращение нормальной экономической деятельности в связи с карантинными ограничениями, введенными для сдерживания эпидемии коронавируса.

Больше всего пострадала сфера услуг.

По оценкам аналитиков, во втором квартале ожидается еще большее снижение темпов экономического роста, прежде чем экономика начнет постепенно восстанавливаться.

Как сообщалось ранее, ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.

По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году ВВП еврозоны снизится на рекордные 7,75%, и после этого в 2021 году вырастет на 6,25%.

Европейская правда