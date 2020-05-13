300 политиков со всего мира призвали МВФ и Всемирный банк отменить долг самых бедных стран
Более 300 законодателей со всего мира призвали МВФ и Всемирный банк отменить долг беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического краха.
Об этом сообщает Reuters.
Законодатели во главе с бывшим кандидатом в президенты США Берни Сандерсом обеспокоены, что развитые страны и развивающиеся страны будут опустошены пандемией коронавируса.
"Широкие ограничения, направленные на сдерживание вируса, имеют огромное значение для мировой экономики, особенно для бедных стран со слабой системой здравоохранения и высоким уровнем долга", - заявили в среду они.
По словам Сандерса, бедным странам "нужен каждый цент", чтобы заботиться о своих людях, а не обслуживать "нестабильные долги" перед крупными международными банками.
"Отмена долга беднейших стран - меньшее, что должны сделать Всемирный банк, МВФ и другие международные финансовые учреждения, чтобы предотвратить рост бедности, голода и заболеваний, которые угрожают сотням миллионов людей", - подчеркнул Сандерс.
При этом, законодатели одобрили решение МВФ относительно покрытия долговых выплат 25 беднейших стран в течение 6 месяцев, но заявили, что необходимы дальнейшие усилия.
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во вторник отметила, что развивающимся странам нужно будет дофинансирование на более чем 2,5 трлн долларов.
В то же время во Всемирном банке заявили, что будут искать пути расширения своей поддержки для беднейших стран, но предупредили, что отказ от выплаты долга может нанести вред кредитному рейтингу.
Экономическая правда
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