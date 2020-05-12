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Укр / Рус

До конца года УЗ планирует провести капремонт 300 пассажирских вагонов

Вторник, 12 мая 2020, 16:46
 

До конца года "Укрзализныця" планирует капитальный ремонт с модернизацией 300 вагонов, только в киевском депо в течение апреля отремонтировали 75 вагонов.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

"Пока приостановлено движение пассажирских поездов - железнодорожники делают свою "домашнюю работу" - готовим пассажирские вагоны к восстановлению железнодорожного сообщения.

Плановые ремонты продолжаются по графику. Имею уверенность, что сможем максимально качественно подготовить подвижной состав перед стартом. Только в киевском депо в течение апреля отремонтировали 75 вагонов. До конца года планируем капитальный ремонт с модернизацией 300 вагонов", - написал Юрик.

Это не малая цифра, учитывая падение экономики и финансовое состояние компании", - добавил он.

Напомним:

При условии отмены или смягчения карантина "Укрзализныця" планирует восстанавливать пригородное сообщение в два этапа: сначала на пути вернутся 745 электричек для обеспечения подвоза к местам работы в часы "пик", далее планируется назначить еще 571 поезд.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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