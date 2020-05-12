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Лоукостер Ryanair хочет возобновить 40% рейсов с июля

Вторник, 12 мая 2020, 13:51
 

С 1 июля авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% своих рейсов, с рядом новых правил для пассажиров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля собирается восстановить около 40% своих рейсов, которые существовали до пандемии, и выполнять около 1000 полетов в день.

При этом первое время для пассажиров будет действовать ряд новых правил.

Всем будут рекомендовать находиться на борту в масках. Чтобы избежать очередей в уборных, теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

Тем, кто путешествует в страны Евросоюза, нужно будет заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания. Эту информацию будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.

Сейчас Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.

Напомним, компания с 24 марта в связи с эпидемией коронавируса отменила большинство своих рейсов. Сохранились лишь некоторые, преимущественно для обеспечения сообщения между Британией и Ирландией. В компании заявляли, что из-за кризиса планируют сократить до 3000 рабочих мест.

Европейская правда

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авиа Ryanair

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