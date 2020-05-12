Заблокировано 59 платформ для азартных игр онлайн – СБУ

Служба безопасности Украины отчитывается о блокировании 59 запрещенных интернет-платформ для азартных игр.
Источник: СБУ
Дословно: "По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартных игр в виртуальной сети".
Детали: В СБУ утверждают, что сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.
Почему это важно: В Украине игорный бизнес запрещен.