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Заблокировано 59 платформ для азартных игр онлайн – СБУ

Вторник, 12 мая 2020, 12:12
 

Служба безопасности Украины отчитывается о блокировании 59 запрещенных интернет-платформ для азартных игр.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартных игр в виртуальной сети".

Детали: В СБУ утверждают, что сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.

Почему это важно: В Украине игорный бизнес запрещен.

Украинская правда

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СБУ игорный бизнес

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