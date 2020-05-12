Еврокомиссия представит план открытия границ и туризма в ЕС
Европейская комиссия 13 мая утвердит всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы правительства могли скоординировано открыть туристический бизнес в Евросоюзе.
Подробности стратегии опубликовало издание Euractiv.
Стратегия Комиссии, которая все еще может измениться и будет обсуждаться высокопоставленными чиновниками позже сегодня, будет рекомендовать трехэтапный подход к открытию границ, объединяющий государства-члены "с аналогичными общими характеристиками рисков".
Европейское агентство по борьбе с болезнями (ECDC) будет вести список регионов с низким уровнем распространения вируса, чтобы можно было отказаться от "общих карантинных мероприятий" в пределах Шенгенской зоны.
Недискриминация по правилам гражданства будет применяться к любым решениям. Например, если Австрия ослабит пограничные меры для прибывающих из Германии, это применимо ко всем гражданам ЕС, проживающим на немецкой территории, а не только к немцам.
В своем сообщении Комиссия отмечает, что пандемия обойдется мировой туристической индустрии в 400 млрд евро в этом году, и использует данные Объединенного исследовательского центра, чтобы определить, какие члены ЕС и регионы наиболее подвержены прогнозируемому спаду.
Вопрос о том, как сочетать гигиенические и социально-дистанционные мероприятия с восстановлением транспортных услуг, также рассматривается в проект, в котором вновь содержится призыв к скоординированному подходу, который не допускал бы дискриминации любого государства-члена.
В документ Комиссии также включены руководящие принципы о том, как защитить работников транспорта и реагировать на изменяющиеся эпидемиологические условия, а также предложение о создании "специального фонда с нулевым загрязнением и природного фонда".
Сосредоточение внимания на аспекте устойчивости путешествий направлено на то, чтобы сектор не вернулся к своим старым загрязняющих способов. Предлагается использование возобновляемых источников энергии в гостиницах и замена транспортных средств, таких как туристические катера, на менее загрязняющие.
В проект также упоминаются "планы готовности", которые помогут смягчить влияние второй волны вируса или другого кризиса.
Путешественники смогут ознакомиться с интерактивной картой, в которую войдут новейшие меры пограничного контроля, меры и условия поездки. Идея заключается в том, чтобы позволить людям планировать поездки более эффективно и даже избегать путешествий, если это возможно.
В проекте документа также ставится вопрос о дорожных ваучерах и возврате денежных средств.
В соответствии с законодательством ЕС отменены рейсы означают, что авиакомпании должны предлагать пассажирам полный возврат средств. Принимая во внимание возможность получения ваучера, правила утверждают, что потребитель сам должен решить, что выбрать.
Большинство стран-членов и растущее число членов Европарламента попросили Комиссию предложить временный отказ от этого.
Но Комиссия настаивает на том, что возвращения останутся де-факто "страховочной сеткой" для пассажиров, хотя в руководящих принципах будет предложен общий свод правил для ваучеров, чтобы компании могли попробовать сделать их максимально привлекательными.
Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничениедля граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.
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