Ляшко утвердил рекомендации для бизнеса по организации работы

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики", - отметил он.

Рекомендации:

В парикмахерских и салонах красоты.

При работе заведений общественного питания.

При торговле продовольственными и непродовольственными товарами.

При осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях.

При оказании стоматологической помощи.

В учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения.

Общие правила для всех сфер деятельности это: обязательный температурный скрининг сотрудников, мытье и обработка антисептиками рук, взаимодействие с посетителями и коллегами в масках, дезинфекция помещений, соблюдение социальной дистанции и информирование клиентов об условиях обслуживания и установленных ограничениях.

Напоминаем:

Кабинет министров разрешил с 11 мая открыть детские площадки, парки и парикмахерские, а также возобновить работу журналистов на улицах, в органах госвласти, съемки кино, тренировки спортсменов и репетиции в театрах и цирках.