Ляшко утвердил рекомендации для бизнеса по организации работы
Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики", - отметил он.
Рекомендации:
- В парикмахерских и салонах красоты.
- При работе заведений общественного питания.
- При торговле продовольственными и непродовольственными товарами.
- При осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях.
- При оказании стоматологической помощи.
- В учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения.
Общие правила для всех сфер деятельности это: обязательный температурный скрининг сотрудников, мытье и обработка антисептиками рук, взаимодействие с посетителями и коллегами в масках, дезинфекция помещений, соблюдение социальной дистанции и информирование клиентов об условиях обслуживания и установленных ограничениях.
Напоминаем:
Кабинет министров разрешил с 11 мая открыть детские площадки, парки и парикмахерские, а также возобновить работу журналистов на улицах, в органах госвласти, съемки кино, тренировки спортсменов и репетиции в театрах и цирках.
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