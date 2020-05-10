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Какие рынки могут открыться в Киеве с 10 мая: полный перечень и адреса

Воскресенье, 10 мая 2020, 15:53
 

С 10 мая в Киеве ряд продовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, смогут восстановить полноценную работу.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Дословно: "По информации Главного управления Госпродпотребслужбы Киева, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 10 мая 19 агропродовольственных рынков".

Детали: речь идет о таких продуктовых базарах:

  1. Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А
  2. Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1
  3. ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65
  4. Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
  5. КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115
  6. ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1
  7. Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80
  8. КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2
  9. Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3
  10. Т / М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5
  11. ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1
  12. Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6
  13. Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38
  14. ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94
  15. ЗАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербакивского, 47
  16. МЧП "Забота", ул. Туполева, 13
  17. ООО "ТК "Борщаговский Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2
  18. Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18
  19. ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1

В столичной госадминистрации напомнили, что местные рынки открывают постепенно, и при условии выполнения ими ряда противоэпидемических требований.

Эти торговые площадки должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, а также обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции в 1,5 м между посетителями. Еще одним требованием является дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа.

Однако до сих пор запрещено приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Украинская правда

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Киев рынки

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