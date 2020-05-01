Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем теперь имеет второстепенное значение для пандемии коронавируса, и пригрозил новыми пошлинами Пекину в связи со вспышкой болезни.

Об этом сообщает Reuters.

Обострившаяся риторика Трампа относительно Китая отражает его растущее разочарование Пекином в связи с пандемией, унесшей десятки тысяч жизней только в Соединенных Штатах, вызвала экономический спад и поставила под угрозу его шансы на переизбрание в ноябре.

Два американских чиновника, говоря на условиях анонимности, заявили, что обсуждается целый ряд вариантов действий против Китая, но предупредили, что усилия находятся на ранней стадии.

"Идет дискуссия о том, как сильно ударить по Китаю" - сказал один из собеседников.

Однако Трамп ясно дал понять, что его опасения по поводу роли Китая в происхождении и распространении коронавируса сейчас имеют приоритет над его усилиями по созданию торгового соглашения с Пекином, что долгое время доминировало в его отношениях со второй по величине экономикой мира.

"Мы подписали торговое соглашение, в котором они должны были покупать, и они покупали бы очень много, на самом деле. Но теперь это становится вторичным по отношению к тому, что произошло с вирусом", - сказал Трамп журналистам. "Ситуация с вирусом просто неприемлема."

На вопрос, будет ли он рассматривать вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты прекратили выплату своих долговых обязательств в качестве способа наказать Пекин, Трамп ответил: "Ну, я могу сделать это по-другому. Я могу сделать то же самое, но даже за большие деньги, просто установив пошлины".

В то же время Трамп отказался сказать, считает ли он китайского президента Си Цзиньпина ответственным за то, что он называет дезинформацией из Китая относительно появления вируса в Ухане и распространении его по миру.

Европейская правда