В Германии приостановили выплаты "коронавирусной" помощи бизнесу из-за мошенников

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии приостановила выплату экстренной помощи самозанятым лицам и малому бизнесу из-за вероятного интернет-мошенничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Данные предпринимателей, подавших заявки, могли попасть преступникам благодаря так называемому фишингу, сообщил представитель земельного министерства экономики.

Фишинг - один из видов мошенничества в интернете с целью получения незаконного доступа к конфиденциальной информации пользователей.

По данным следователей, преступники создали поддельные веб-страницы, похожие по названию на официальную: https://soforthilfe-corona.nrw.de. Там они выложили формуляры, благодаря которым получали данные заявителей. Сколько человек пострадали от таких махинаций, не сообщается.

По данным агентства dpa, провайдер не менее одной из страниц был зарегистрирован в Словакии.\

Из-за приостановки выплат средства не смогут получить несколько тысяч заявителей. Когда будет продолжено финансирование в Северном Рейне-Вестфалии, где проживают 17,9 миллиона человек, пока неизвестно.

В других федеральных землях выплаты пока не приостанавливали.

Обратиться за финансовой помощью в условиях пандемии COVID-19 могли частные предприниматели и бизнесмены, на которых работали до пяти сотрудников - им предназначалась выплата в размере 9000 евро. Если же число занятых достигало 10 - речь шла уже о 15 000 евро. Средние фирмы, в которых работали до 50 человек, могли рассчитывать на 25 000 евро финансовой помощи.

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Европейская правда