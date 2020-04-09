Бонусные средства на мобильные счета медиков и аппараты ИВЛ: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании продолжают выделять средства на борьбу с COVID-19 в Украине.

В частности, телеком-оператор "Киевстар" выделяет 30 млн грн благотворительной помощи.

Совместно с благотворительным фондом "Твоя опора" компания закупит аппараты ИВЛ и мониторы, которые отслеживают состояние тяжелобольных пациентов.

"Остальные средства будут направлены на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства личной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.

В частности, семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ Savina 300 Select и 20 мониторов пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования - немецкой компании Drager", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Большой бизнес не может оставаться в стороне в такие сложные для страны и мира времена. Поэтому Киевстар выделяет благотворительную помощь на закупку необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах.

Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни", - заявил президент "Киевстара" Александр Комаров.

Кроме этого, "Киевстар" в благодарность украинским медикам за их труд в борьбе с вирусом насчитывает им по 150 грн бонусных средств на мобильные счета.

"Бонусы были автоматически начислены абонентам Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, которые внесены в публичный реестр электронного здравоохранения. Их перечень был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) .

Также медики могут обратиться к оператору лично, позвонив с номера, который внесен в реестр, и оставить заявку по номеру 477 * 103. Зачисление бонусов состоится в течение 5 рабочих дней - после проверки и подтверждения НСЗУ предоставленных в заявке данных", - пояснили в компании.

В то же время агрохолдинг "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка выделил 20 млн грн на покупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с вирусом.

"По состоянию на сегодня, почти в 19 областных центрах нашей страны и в около 650 населенных пунктах владельцем глобально выделено на борьбу с коронавируса около 20 млн грн.

Примерно 6 из которых уже отправлены на места, на больницы - это районные больницы, центры экстренной медицинской помощи, а также областные больницы - где ведут хозяйственную деятельность наши предприятия , - заявила операционный директор "Укрлэндфарминг" Галина Ковток.

Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области за три недели работы привлек более 115 млн гривен, в том числе направил 46,4 млн гривен в национальный фонд от группы терминалов ТИС, сообщает пресс-служба штаба.

Отмечается, что также штаб обеспечил 24 региональные больницы необходимым для борьбы с коронавирусом оборудованием и индивидуальными средствами защиты медиков.

В частности, уже закупили 41 аппарат ИВЛ, 1 аппарат ПЦР-тестирования, 26 кислородных концентраторов, а также - 55 тысяч пар бахил, 108 тысяч пар перчаток, 5 тысяч продуктовых наборов и 224 тысячи респираторов.

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Экономическая правда