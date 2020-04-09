Monobank начал принимать предзаказы на обслуживание ФЛП
9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
"Сегодня мы открываем на него (обслуживание ФЛП - ред.) предзаказ, чтобы уже в июне отправить приглашение первым клиентам", - написал он.
По его словам, обслуживание счетов ФЛП будет простым - в том же приложении, где обслуживаются все клиенты.
"Мы сделали специальную группу в Facebook "ФОП в monobank", где будем обсуждать этот продукт, улучшать и развивать его вместе с первыми клиентами", - добавил Гороховский.
Напомним:
4 марта в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту - для пользователей до 16 лет.
Экономическая правда
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