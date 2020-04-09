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Monobank начал принимать предзаказы на обслуживание ФЛП

Четверг, 9 апреля 2020, 15:05
 

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

"Сегодня мы открываем на него (обслуживание ФЛП - ред.) предзаказ, чтобы уже в июне отправить приглашение первым клиентам", - написал он.

По его словам, обслуживание счетов ФЛП будет простым - в том же приложении, где обслуживаются все клиенты.

"Мы сделали специальную группу в Facebook "ФОП в monobank", где будем обсуждать этот продукт, улучшать и развивать его вместе с первыми клиентами", - добавил Гороховский.

Напомним:

4 марта в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту - для пользователей до 16 лет.

Экономическая правда

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Monobank ФЛП

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