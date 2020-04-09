Клиенты ПУМБ смогут оформить страховку от мошенничества по карточным счетам

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) с 3 апреля предлагает своим клиентам услугу "Защита от мошенников"*. Страховка охватывает самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами и распространяется на всех владельцев дебетовой карты "всеКАРТА".

Страховой лимит составляет 20 тысяч гривен. Всего за 200 гривен в год, а именно столько составляет стоимость подключения услуги, клиент получит гарантию на компенсацию в течение 15 дней похищенной мошенниками с карточного счета суммы в пределах лимита страховки.

Страховка распространяется на счет клиента. То есть, если к счету привязано сразу несколько карт, услуга "Защита от мошенников" будет покрывать их все.

Преимуществом продукта "Защита от мошенников" является единственный лимит страхового покрытия по всем видам мошенничества. Это значит, что при наступлении любого страхового случая, предусмотренного услугой, клиент может получить максимальную компенсацию в рамках страхового лимита, то есть 20 тысяч гривен.

Это позволяет максимально защитить клиента от любого вида мошенничества.

Страховка распространяется на все основные виды социальной инженерии - то есть, комплекса мошеннических действий, основная цель которых - получить доступ к средствам потерпевших, а именно:

- Незаконная оплата с карточного счета в торгово-сервисной сети утраченной или украденной картой - мошенники оплачивают покупки утраченной / украденной картой

- Скимминг - накладка на банкомате, с помощью которой считываются данные карты

- Незаконные операции в Интернет / мобильном банкинге - операции со счетами клиента третьими лицами без платежной карты с помощью SMS - команд или приложения "SMS - банкинг"

- Оплата с карты без подтверждения SMS-пароля - использование третьими лицами карты клиента без его физического присутствия, то есть использование только данных карты и данных клиента

- Фишинг - вид интернет-мошенничества, когда мошенники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, с целью получения конфиденциальной информации

- Фарминг - замаскированные поддельные сайты, которые очень схожи с оригинальными. Переходя на них клиент рискует передать свои личные данные карты мошенникам

- Вишинг - телефонное мошенничество, когда мошенники выманивают реквизиты банковских карт или другой конфиденциальной информации, или принуждают к переводу средств на карту воров

Оформить услугу можно в отделениях банка. В ближайшее время заказать страхование от мошенников можно будет также в телефонном режиме.

Чтобы получить компенсацию при наступлении страхового случая, необходимо:

- Заблокировать карту в случае подозрении на мошенничество

- Связаться с киберполицией и сообщить о факте мошенничества (получить номер, по которому зарегистрировано обращение)

- Обратиться в ПУМБ, написать заявление о несанкционированной транзакции, а также заявление в страховую компанию о факте мошенничества.

* услуги страхования предоставляются страховой компанией ВУСО