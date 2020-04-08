Немецкая экономика во втором квартале может обвалиться почти на 10%

Экономике Германии, крупнейшей в ЕС, прогнозируют обвал во втором квартале на 9,8%.

Об этом сообщили в среду ведущие аналитические центры Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это будет более чем в два раза больше, чем падение, наблюдавшееся в первом квартале 2009 года, во время мирового финансового кризиса.

Германия уже несколько недель находится в состоянии изоляции. Школы, магазины, рестораны, спортивные сооружения и другие несущественные предприятия были закрыты, и многие компании прекратили производство, чтобы способствовать замедлению распространения болезни.

"Вполне вероятно, что кризис затянется дольше, чем ожидалось, и приведет к замораживанию производства", - сказал Тимо Воллмерсхойзер, экономист института Ifo, одного из аналитических центров, которые приняли участие в подготовке доклада.

"При таком сценарии рецессия будет глубже, а восстановление - медленным. Кроме того, правительству будет сложнее предотвратить банкротство предприятий", - добавил он.

Ведущие экономические исследовательские институты заявили, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% с января по март.

"Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии", - заявили институты, чьи прогнозы лежат в основе экономических прогнозов правительства. В свои прогнозах они учли значительный риск ухудшения ситуации.

Институты заявили, что беспрецедентный пакет помощи в 750 млрд евро, одобренный в прошлом месяце для смягчения экономических последствий кризиса, приведет к тому, что соотношение долга к объему производства Германии возрастет до 70% в этом году с примерно 60% до начала вспышки.

Министр финансов Олаф Шольц, который пообещал предоставить дополнительные стимулы после пандемии, сказал, что коэффициент долга Германии может достичь 75%.

Напомним, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Европейская правда