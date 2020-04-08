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Кабмин предложил новый вариант бюджета: больше денег на культуру, меньше на АПК — нардеп

Среда, 8 апреля 2020, 14:40
 

Кабинет министров предложил новые поправки в государственный бюджет: они предусматривают уменьшение Фонда борьбы с Covid-19 и помощи агропромышленному сектору, а также увеличение расходов на культуру и антикоррупционные органы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По сравнению с предыдущим вариантом бюджета "чрезвычайной ситуации" произошли следующие изменения:

- Фонд борьбы с Covid-19 уменьшился на 30,7 млрд грн (остается 66 млрд 342 млн),
- с этих "сэкономленных" средств Кабмин выделил на Минздрав 15,8 млрд грн, а на Минсоцполитики 10,6 млрд
- 4,9 млрд грн грн возвращают в Государственный фонд регионального развития;-
- на 7 млн грн увеличиваются расходы Офиса Президента;
- 1 млрд добавляют судебной системе 

Поддержка агропромышленного комплекса уменьшается на 1,5 млрд.

Также увеличиваются расходы на антикоррупционные органы:
- 21 млн для САП;
- 33 млн для ГБР;
- 16 млн для НАПК;

В обновленном вариант госбюджета Кабмин предлагает вернуть средства на культуру, образование, науку и спорт:

- 150 млн грн добавляют Украинскому культурному фонду (в общем, бюджет УКФ составит 400 млн грн)
- 50 млн грн дополучит Институт Книги (в общем, бюджет - 100 млн грн)
- на 100 млн грн больше получит Министерство молодежи и спорта;
- на 300 млн грн больше Национальная академии наук;
- 50 млн грн получит на патриотическое кино;
- 500 млн грн дополучит программа субвенций "Способная школа для лучших результатов"

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Напомним:

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне - 8,8 млрд грн.

В НБУ отмечают, что краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

Экономическая правда

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