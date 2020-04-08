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Кабмин отменил обязательную регистрацию и техосмотр для некоторых видов судов

Среда, 8 апреля 2020, 14:27
 

Кабмин поддержал внесение изменений в Порядок ведения государственного судового реестра и Судовой книги Украины.

Такое решение было принято на заседание правительства 8 апреля.

"Предлагается внести в Порядок и отменить обязательную регистрацию маломоторних судов с механическим двигателем максимальной мощностью до 10 кВт, которые ранее подлежали регистрации.

Также - весельные суда длиной до 4 метров, которые не используются для промысла водных биоресурсов, перевозки грузов или пассажиров в коммерческих целях. А также - для подобных судов отменяется обязательный технический осмотр", - заявил министр инфраструктуры Власдислав Криклий.

По его словам, это повлияет примерно на 30% судовладельцев, которые освободятся от обязательной регистрации маломерных судов.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры Кабмин

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