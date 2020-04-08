Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
8 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 27,25 - 27,29 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,25 - 27,29 гривни;
Евро - 29,62 - 29,66 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,96 - 27,40 гривни. Евро покупают по 28,92 гривни, продают по 29,68 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,39 гривни, евро - 29,22 - 29,53 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,12 - 27,40 гривни, евро - 29,15 - 29,52 гривни.
Напомним:
8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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