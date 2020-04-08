Приватбанк будет доплачивать сотрудникам своих отделений

Приватбанк с начала апреля ввел специальные доплаты для сотрудников, работающих с клиентами в отделениях, которые обеспечивают оборот наличных и отвечают за бесперебойную работу терминалов и банкоматов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также на время карантина банк увеличил размер оплаты труда уборщиц и охранников всех отделений банка.

Экономическая правда