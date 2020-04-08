Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк будет доплачивать сотрудникам своих отделений

Среда, 8 апреля 2020, 14:03
 

Приватбанк с начала апреля ввел специальные доплаты для сотрудников, работающих с клиентами в отделениях, которые обеспечивают оборот наличных и отвечают за бесперебойную работу терминалов и банкоматов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также на время карантина банк увеличил размер оплаты труда уборщиц и охранников всех отделений банка.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд будет решать, выплатит ли Приватбанк 250 миллионов долларов компаниям Суркисов 7 апреля 2020, 16:25
Поможет ли апелляция Суркисам извлечь из Приватбанка сотни миллионов 7 апреля 2020, 15:17
"Антиколомойский" законопроект: нардепы подали уже более 13 тысяч поправок 6 апреля 2020, 18:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!